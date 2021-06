மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மின் கட்டணம் செலுத்த கால அவகாசம் தேவைப்படாதுஅமைச்சர் வி.செந்தில்பாலாஜி பேட்டி + "||" + No time limit is required to pay the electricity bill

ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மின் கட்டணம் செலுத்த கால அவகாசம் தேவைப்படாதுஅமைச்சர் வி.செந்தில்பாலாஜி பேட்டி