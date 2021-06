மாவட்ட செய்திகள்

பலத்த காற்று வீசியதால் அரசு பள்ளி மேற்கூரை பறந்தது + "||" + The roof of the government school was blown off by a strong wind

பலத்த காற்று வீசியதால் அரசு பள்ளி மேற்கூரை பறந்தது