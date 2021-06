மாவட்ட செய்திகள்

முறப்பநாடு அருகே யூனியன் கவுன்சிலர் வீடு சூறை; 4 பேர் கைது + "||" + Police have arrested four people in connection with the looting of a Union Councilor's house near Murappanad.

