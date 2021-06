மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன்கார்டுதாரர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம்- 14 வகை மளிகை பொருட்கள் வினியோகம் + "||" + Kanimozhi MP and Minister Anita Radhakrishnan presented a package of 14 groceries and Rs 2,000 to ration card holders yesterday.

ரேஷன்கார்டுதாரர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம்- 14 வகை மளிகை பொருட்கள் வினியோகம்