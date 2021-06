மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நிவாரணம்:2-வது தவணை ரூ.2 ஆயிரம், மளிகை தொகுப்பு 1,224 ரேஷன் கடைகளில் வினியோகம் தொடங்கியது + "||" + The distribution of the 2nd installment of Rs. 2,000 and grocery package to the ration shops for the relief of corona in Trichy district started yesterday.

