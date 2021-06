மாவட்ட செய்திகள்

நிலக்கோட்டை அருகே பெரியாறு கால்வாயில் மூழ்கி சிறுவன் பலி + "||" + The boy drowned in the PERIYARU canal

நிலக்கோட்டை அருகே பெரியாறு கால்வாயில் மூழ்கி சிறுவன் பலி