மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி முகாம்களில் சமூக இடைவெளியை மறந்து குவியும் பொதுமக்கள் + "||" + The general public forgets the social gap in vaccination camps

தடுப்பூசி முகாம்களில் சமூக இடைவெளியை மறந்து குவியும் பொதுமக்கள்