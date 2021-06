மாவட்ட செய்திகள்

பாணாவரம் அருகே நடந்த கொலை வழக்கில் சரணடைந்த 2 பேரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை + "||" + Police have taken into custody 2 persons who surrendered and are investigating

பாணாவரம் அருகே நடந்த கொலை வழக்கில் சரணடைந்த 2 பேரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை