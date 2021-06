மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு புதிய வீடுகள் ஒதுக்க வேண்டும் + "||" + New houses should be allotted to those affected by the rains

மழையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு புதிய வீடுகள் ஒதுக்க வேண்டும்