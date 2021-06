மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் புராதன சின்னங்களை தற்போது திறப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை: தொல்லியல்துறை + "||" + Ancient monuments in Mamallapuram are not likely to open at present: Archaeological announcement

மாமல்லபுரத்தில் புராதன சின்னங்களை தற்போது திறப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை: தொல்லியல்துறை