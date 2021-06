மாவட்ட செய்திகள்

10.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்சீர்மரபினர் நலச்சங்கத்தினர் கோரிக்கை + "||" + ten point five percent reservation should be put on hold Request for seermarabinar nalasangam

10.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்சீர்மரபினர் நலச்சங்கத்தினர் கோரிக்கை