மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீர் 10 நாட்களில் கடைமடையை சென்றடையும் - அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி + "||" + Water will reach the store in 10 days - Interview with Ministers KN Nehru and MRK Panneerselvam

தண்ணீர் 10 நாட்களில் கடைமடையை சென்றடையும் - அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி