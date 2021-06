மாவட்ட செய்திகள்

கண்டமனூர் அருகேதென்னைமரத்தில் மோட்டார்சைக்கிள் மோதி 2 பேர் பலி + "||" + Near Kandamanur 2 killed in motorcycle collision on coconut tree

