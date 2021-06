மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நூலகத்தில் காவிநிற உடையில் திருவள்ளுவர் படம் + "||" + Thiruvalluvar in saffron dress at the Agricultural University Library

