மாவட்ட செய்திகள்

முதல் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள்2வது டோஸ் போட முடியாமல் தவிப்பு + "||" + Those who have been vaccinated with the first dose Suffering from not being able to put in the 2nd dose

முதல் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள்2வது டோஸ் போட முடியாமல் தவிப்பு