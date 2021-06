மாவட்ட செய்திகள்

செய்யாறு அருகே பாலத்தில் அமர்ந்து மது அருந்திய வெல்டர் தவறி விழுந்து பலி + "||" + Welder who sat on the bridge and drank alcohol fell and died

செய்யாறு அருகே பாலத்தில் அமர்ந்து மது அருந்திய வெல்டர் தவறி விழுந்து பலி