மாவட்ட செய்திகள்

முன்னுரிமை அடிப்படையில் பழங்குடியின மக்களுக்கு 7,500 தடுப்பூசி ஒதுக்கீடு + "||" + Allocation of 7500 vaccines to tribal people on priority basis

முன்னுரிமை அடிப்படையில் பழங்குடியின மக்களுக்கு 7,500 தடுப்பூசி ஒதுக்கீடு