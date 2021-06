மாவட்ட செய்திகள்

தாய் கொரோனாவுக்கு பலியானதால் துபாயில் ஆதரவின்றி தவித்த 11 மாத குழந்தை; விமானம் மூலம் திருச்சி அழைத்துவரப்பட்டு தந்தையிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + An 11-month-old baby boy who was stranded in Dubai due to the death of his mother Corona was flown to Trichy and handed over to his father.

