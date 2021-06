மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்துள்ள தனித்தேர்வர்களின் நிலை குறித்து விரைவில் முடிவு செய்யப்படும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்பொய்யாமொழி பேட்டி + "||" + Minister Anbil Mahesh Poyamozhi said that the status of the candidates who have applied to write the SSLC and Plus 2 exams will be decided soon.

