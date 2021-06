மாவட்ட செய்திகள்

வல்லம்-திருச்சி புறவழிச்சாலை பாலத்தில் இருந்து லாரி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது + "||" + The lorry overturned in a ditch from the Vallam-Trichy bypass bridge

வல்லம்-திருச்சி புறவழிச்சாலை பாலத்தில் இருந்து லாரி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது