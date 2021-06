மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டாக ஆஷிஸ் ராவத் பொறுப்பேற்பு + "||" + Ashish Rawat takes over as Nilgiris District Superintendent of Police

