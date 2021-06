மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் பணியாளர்கள் 400 பேருக்கு நிவாரண நிதி-மளிகை பொருட்கள் + "||" + Minister Anita Radhakrishnan distributed relief funds and groceries to 400 temple workers in Thiruchendur.

