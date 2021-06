மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணனுக்கு சிலை அமைக்க இடம் ஒதுக்கீடு + "||" + A resolution was passed at the Panchayat Union meeting allocating 45 cents of space to erect a statue of the late writer K. Rajanarayanan at Kovilpatti.

