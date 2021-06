மாவட்ட செய்திகள்

குன்றத்தூர் அருகே கல்குவாரியில் தவறி விழுந்தவர் பிணமாக மீட்பு + "||" + The body of a man who fell in a quarry near Kunrathur has been recovered

குன்றத்தூர் அருகே கல்குவாரியில் தவறி விழுந்தவர் பிணமாக மீட்பு