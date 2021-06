மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் - கலெக்டர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் பேட்டி + "||" + Emphasis will be given to the progress of farmers - Interview with Collector Dinesh Bonraj Oliver

விவசாயிகளின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் - கலெக்டர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் பேட்டி