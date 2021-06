மாவட்ட செய்திகள்

திருக்குறுங்குடி வனப்பகுதியில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் திருட்டு; 2 பேர் கைது + "||" + Police have arrested 2 persons for stealing surveillance cameras in Thirukurungudi forest area.

