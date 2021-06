மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை டாக்டரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.10½ லட்சம் நூதன திருட்டு + "||" + Rs 10 lakh 60 thousand 794 was stolen from the bank account of Manapparai doctor.

மணப்பாறை டாக்டரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.10½ லட்சம் நூதன திருட்டு