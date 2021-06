ஆண்டிப்பட்டியில்கொரோனா தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள்சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்காததால் நோய் பரவும் அபாயம்

மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டியில்கொரோனா தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள்சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்காததால் நோய் பரவும் அபாயம் + "||" + Andipatti The public gathered to vaccinate against the corona Risk of spreading the disease due to non observance of social gap

ஆண்டிப்பட்டியில்கொரோனா தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள்சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்காததால் நோய் பரவும் அபாயம்