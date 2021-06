மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி வட்டாரத்தில் பருத்தி செடிகளில் மர்ம நோய் தாக்குதல் + "||" + Mysterious attack on cotton plants in Sirkazhi area - Will agriculture take action?

சீர்காழி வட்டாரத்தில் பருத்தி செடிகளில் மர்ம நோய் தாக்குதல்