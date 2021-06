மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூரில் பள்ளிவாசல் சுற்றுசுவரை உடைத்த காட்டு யானை + "||" + Wild elephant breaks the perimeter wall of a mosque in Cuddalore

கூடலூரில் பள்ளிவாசல் சுற்றுசுவரை உடைத்த காட்டு யானை