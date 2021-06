மாவட்ட செய்திகள்

தொண்டர்கள் இடையே குழப்பத்தை விளைவிக்கும் சசிகலாவுக்கு கண்டனம் + "||" + Condemnation of Sasikala for causing confusion among volunteers

தொண்டர்கள் இடையே குழப்பத்தை விளைவிக்கும் சசிகலாவுக்கு கண்டனம்