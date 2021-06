மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர்கள் தாமாக முன்வந்து அரசிடம் ஒப்படைக்கலாம்-அமைச்சர் சேகர்பாபு தகவல் + "||" + Occupiers of temple land can voluntarily hand over to government - Minister Sekarbabu

கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர்கள் தாமாக முன்வந்து அரசிடம் ஒப்படைக்கலாம்-அமைச்சர் சேகர்பாபு தகவல்