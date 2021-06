மாவட்ட செய்திகள்

கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில்பலத்த காற்றால் வாழை இழைகளில் கிழிசல் + "||" + In the kampam Valley area Tearing of banana fibers by strong winds

கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில்பலத்த காற்றால் வாழை இழைகளில் கிழிசல்