மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் அருகே நாட்டுவெடி வெடித்து வீடு தரைமட்டம்மக்கள் அலறியடித்து ஓடியதால் பரபரப்பு + "||" + The bomb exploded and the house collapsed

கடலூர் அருகே நாட்டுவெடி வெடித்து வீடு தரைமட்டம்மக்கள் அலறியடித்து ஓடியதால் பரபரப்பு