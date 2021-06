மாவட்ட செய்திகள்

சாலை தடுப்பு கம்பிகளை திருடி விற்ற 3 பேர் கைது + "||" + Police have arrested 3 persons for stealing and selling road block wires in Alangulam.

