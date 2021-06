ஜம்புநதி கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற எம்.எல்.ஏ.விடம் கோரிக்கை

மாவட்ட செய்திகள்

ஜம்புநதி கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற எம்.எல்.ஏ.விடம் கோரிக்கை + "||" + A petition was filed with the Palani Nadar MLA urging him to implement the Jambunathi canal project.

ஜம்புநதி கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற எம்.எல்.ஏ.விடம் கோரிக்கை