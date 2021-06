மாவட்ட செய்திகள்

கூடங்குளம் அணுமின்நிலைய 2-வது எந்திரத்தில் மீண்டும் மின்உற்பத்தி தொடங்கியது. + "||" + The technical fault in the 2nd engine of the Kudankulam nuclear power plant was rectified and power was restored.

