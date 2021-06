மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீத ஊழியர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கின + "||" + Government offices in Nellai district were functioning with 100 per cent staff yesterday due to relaxation in curfew

