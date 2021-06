மாவட்ட செய்திகள்

குறித்த காலத்துக்குள் சான்றிதழ்களை வழங்க வேண்டும். கலெக்டர் அமர் குஷ்வாஹா உத்தரவு + "||" + Certificates must be issued within the specified period

குறித்த காலத்துக்குள் சான்றிதழ்களை வழங்க வேண்டும். கலெக்டர் அமர் குஷ்வாஹா உத்தரவு