மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த வாலிபர் உள்பட 5 பேரை வழிமறித்து தாக்குதல் + "||" + Five people including a teenager lodged a complaint at the police station

போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த வாலிபர் உள்பட 5 பேரை வழிமறித்து தாக்குதல்