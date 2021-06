மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு 100 சதவீதம் தடுப்பூசி போட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்-கலெக்டர் வலியுறுத்தல + "||" + To vaccinate the public 100 percent Authorities must take action

பொதுமக்களுக்கு 100 சதவீதம் தடுப்பூசி போட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்-கலெக்டர் வலியுறுத்தல