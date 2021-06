மாவட்ட செய்திகள்

சேரன்மாதேவியில் சோழர்கால கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு + "||" + A 1,100 year old Chola inscription has been found at Cheranmadevi.

சேரன்மாதேவியில் சோழர்கால கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு