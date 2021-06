மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றாத 4 திருமண மண்டபங்களுக்கு அபராதம் + "||" + in Chennai Corona protection Not following the instructions For 4 wedding halls Penalty

சென்னையில் கொரோனா பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றாத 4 திருமண மண்டபங்களுக்கு அபராதம்