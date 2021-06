மாவட்ட செய்திகள்

சிவந்திபுரம் ஊராட்சி அலுவலகத்தை காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + The Sivanthipuram panchayat office was besieged by civilians yesterday.

