மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையப்பர் கோவில் ஆனித்திருவிழா: சுவாமி, அம்பாளுக்கு சிறப்பு அலங்கார தீபாராதனை + "||" + A special anointing ceremony was held for Swami Ambal on the occasion of Nellaiyappar Temple Ani Festival.

நெல்லையப்பர் கோவில் ஆனித்திருவிழா: சுவாமி, அம்பாளுக்கு சிறப்பு அலங்கார தீபாராதனை