மாவட்ட செய்திகள்

கைதி கொலை: சப்-இன்ஸ்பெக்டரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி. விசாரணை + "||" + The CPCID has inquiry the SubInspector of Police regarding the beating of a prisoner at Palayankottai Jail.

கைதி கொலை: சப்-இன்ஸ்பெக்டரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி. விசாரணை