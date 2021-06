மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் நிலத்தரகர் அடித்துக்கொலை; போலீஸ்காரர் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + A land broker was beaten to death in Nellai. Three people, including a policeman, were arrested in connection with the incident.

