மாவட்ட செய்திகள்

பாகுபலி யானையை பிடிக்க மேலும் ஒரு கும்கி யானை மேட்டுப்பாளையம் வந்தது. + "||" + Another Kumki elephant came to the top to catch the Bhagupali elephant

பாகுபலி யானையை பிடிக்க மேலும் ஒரு கும்கி யானை மேட்டுப்பாளையம் வந்தது.