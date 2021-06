மாவட்ட செய்திகள்

முதலீடு செய்த ரூ.3¾ கோடியை தரக்கோரிதிருச்சியில் தனியார் நிதி நிறுவனம் முன் அமர்ந்து சிவகாசி ஜெயலட்சுமி தர்ணா + "||" + Sivakasi Jayalakshmi Dharna sat in front of a private financial institution in Trichy demanding Rs 3.75 crore for the investment.

முதலீடு செய்த ரூ.3¾ கோடியை தரக்கோரிதிருச்சியில் தனியார் நிதி நிறுவனம் முன் அமர்ந்து சிவகாசி ஜெயலட்சுமி தர்ணா