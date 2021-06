மாவட்ட செய்திகள்

மாலத்தீவில் இருந்து முதன்முறையாகதிருச்சிக்கு 146 பயணிகளுடன் வந்த விமானம்;தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து உற்சாக வரவேற்பு + "||" + A special flight carrying 146 passengers from the Maldives to Trichy for the first time was greeted with a water salute at the Trichy airport.

மாலத்தீவில் இருந்து முதன்முறையாகதிருச்சிக்கு 146 பயணிகளுடன் வந்த விமானம்;தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து உற்சாக வரவேற்பு